عبدالله بن مساعد: سنرى ملعباً جديداً في الرياض

أكد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة بداية تطبيق خصخصة الأندية السعودية بـ4 أندية في فترة أقصاها 5 أشهر، مبيناً بأن الهيئة تدرس خيار تحسين ملعب الملك فهد الدولي أو ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد: ستكون بداية الخصخصة بـ4 أندية مع الأخذ بالإعتبار الفرق الصاعدة والهابطة، وسنبدأ بها فعلياً خلال فترة 3-5 أشهر مقبلة.

وحول الحاجة إلى إقامة ستاد رياضي في الرياضي شبيه بملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة" أجاب: ندرس عدة خيارات منها تحسين أحد الملعبين في الرياض، أو خيارات أخرى مماثلة.