غوميز: عدت إلى عائلتي.. وشكوت الأهلي إلى فيفا

أكد البرتغالي جوزيه غوميز مدرب التعاون أنه لم يستطع رفض عرض العودة إلى الفريق الذي دربه الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه وكل محامياً لمقاضاة أهلي جدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن متأخراته المالية.

وقال غوميز لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": عملت مع التعاونين وأعرفهم جيداً، هم عائلتي والعلاقة بيننا ممتازة جداً، أعطيتهم كل شيء ومنحوني المثل ولهذا لم أستطع رفض عرض العودة إلى تدريب التعاون.

وزاد عن أهدافه مع النادي حالياً: نرغب بالتقدم في كأس الملك فنحن في ربع النهائي ونريد الوصول إلى نصف النهائي، وبعد ذلك التركيز على مسابقة الدوري.

وحول تجربته مع أهلي جدة، قال: حصلت على فرصة العمل هناك وهي تجربة رائعة رغم قصرها، لعبت 6 مباريات وخسرت مباراة واحدة كما فزت معهم بكأس السوبر، لكني لم أحصل على أموالي، ووكلت محامياً للترافع ضد النادي في فيفا.