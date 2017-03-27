الاتحاديون يقدمون تدريباتهم لمتابعة مباراة الأخضر والعراق

قدم الاتحاديون تدريباتهم من مساء الثلاثاء إلى الفترة الصباحية ليتنسى للاعبيهم متابعة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي، في الوقت الذي تسلم فيه اللاعبون مكافآت الفوز بكأس ولي العهد مطلع الشهر الجاري.

وقال حساب النادي على "تويتر" أن لاعبو الفريق تسلموا مكافأة تحقيق بطولة كأس ولي العهد قبل بداية مران يوم الإثنين.

ولم يشارك عدنان فلاتة قائد الفريق وزميله الحارس فواز القرني في التدريبات الجماعية، وتواجدا في صالة العلاج الطبيعي بسبب الإصابات التي يعانيان منها.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الوحدة وديا نهاية الأسبوع الجاري، استعداداً لملاقاة النصر دوريا في السابع من أبريل المقبل.