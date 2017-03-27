السعودية والعراق في تصفيات كأس العالم.. تفوق أخضر

فشل المنتخب العراقي في تحقيق أي فوز على المنتخب السعودي طوال مواجهات المنتخبين خلال التصفيات الآسيوية عقب 5 مواجهات سابقة، تغلب الأخضر في 4 منها، فيما حضر التعادل مرة واحدة بين المنتخبين.

ويستضيف الأخضر نظيره العراقي، غدا الثلاثاء، على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في المرحلة السابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

ويسيطر المنتخب السعودي على مواجهاته أمام العراق، حيث التقوا في 5 لقاءات سابقة كانت الغلبة فيها للأخضر بواقع 4 مباريات، فيما تعادلا في مواجهة وحيدة، بينما لم يتمكن أسود الرافدين من تحقيق أي فوز في تصفيات المونديال.

وبدأت لقاءاتهما خلال تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال إسبانيا 82 حينما التقيا ذهاباً على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي بهدف نظيف سجله المهاجم المعتزل أمين دابو، وتعادلا إيابا 1-1 على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وسجل للأخضر المهاجم المعتزل سعيد العويران، في حين سجل أحمد راضي هدف العراق.

وفي التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 التقى المنتخبان، ونجح الأخضر بحسم المواجهتين بالفوز بهدف نظيف ذهاباً على ستاد البحرين الوطني، سجله عبيد الدوسري، وفاز إياباً 2-صفر ستاد الملك عبدالله الثاني بالعاصمة الأردنية عمّان، وسجل هدفي الأخضر المهاجم المعتزل عبدالله الشيحان، في حين سجل هدف العراق عبدالوهاب أبو الهيل.

آخر مواجهاتهما كانت لقاء الذهاب من هذه التصفيات والذي احتضنه ستاد علم شاه بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في شهر سبتمبر من العام المنصرم، وانتهى بفوز المنتخب السعودي 2-1 سجلهما نواف العابد، في حين سجل هدف العراق الوحيد مهند كرار.