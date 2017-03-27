المنتخب السعودي يواجه العراق وعينه على روسيا

يسعى المنتخب السعودي للاقتراب خطوة نحو التأهل إلى مونديال روسيا 2018 حينما يستضيف نظيره المنتخب العراقي على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في جدة في المرحلة السابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية.

ويعيش الأخضر أوضاعاً فنية مميزة برفقة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك إذ يتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني الوصيف، وفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الأسترالي الثالث.

ونجح المنتخب السعودي بتحقيق فوز هام على مضيفه التايلاندي يوم الخميس على ستاد راجا مانغالا في العاصمة بانكوك حينما اكتفى بتسجيل ثلاثية نظيفة.

ويأمل الهولندي فان مارفيك في أن يظهر لاعبوه بنفس الأداء الذي قدموه في مواجهة الذهاب أمام المنتخب العراقي حينما نجح الأخضر بتحويل خسارته بهدف إلى فوز ثمين بهدفين حملت توقيع نواف العابد عند الدقيقتين 81,88 عن طريق ركلتي جزاء.

وتنفس فان مارفيك الصعداء بعد عودة المدافعين حسن معاذ وأسامة هوساوي إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابهما قسرياً عن مواجهة تايلاند الماضية للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، في حين من المتوقع أن يبدأ بذات الأسماء التي خاضت اللقاء الماضي باستثناء البديلين منصور الحربي ومعتز هوساوي.

ويعلم لاعبو المنتخب السعودي بأن مواجهة العراق ستكون مفصلية كون الفوز سيقرب الأخضر من العودة مجدداً إلى المونديال الذي غاب عنه في المونديالين السابقين إذ إن آخر مشاركة للأخضر كانت في مونديال ألمانيا 2006 وهي الرابعة على التوالي.

في حين تضاءلت آمال المنتخب العراقي في خطف إحدى بطاقتي التأهل بعد تعادله أمام المنتخب الأسترالي 1-1 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بفارق 9 نقاط عن المتصدر السعودية ووصيفه المنتخب الياباني.

ويأمل المنتخب العراقي في تحقيق فوز سيعيد آماله على الأقل في المنافسة على المقعد الثالث المؤهل إلى الملحق والذي يتواجد فيه المنتخب الأسترالي برصيد 10 نقاط في حين أن الخسارة أو التعادل ستعني خروجه رسمياً من التصفيات.

وقدم المنتخب العراقي أداء سيئاً في التصفيات إذ اكتفى بفوز وحيد خلال 6 مواجهات سابقة أمام تايلاند برباعية نظيفة، وتعادل أمام المنتخب الأسترالي، في حين خسر أربع مواجهات أمام أستراليا والأخضر السعودي واليابان والإمارات.