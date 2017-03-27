حسن معاذ: مباراة العراق انطلاقتنا نحو تحقيق الحلم

أكد حسن معاذ، لاعب المنتخب السعودي أن مباراة المنتخب العراقي هي بداية الإنطلاقة نحو تحقيق الحلم بالتأهل لمونديال روسيا، فيما اعتبر زميله حسن كادش بأن كل المباريات المقبلة بمثابة نهائي.

وأضاف حسن معاذ : ستساهم المباراة في تعزيز صدارتنا وتعزز من حظوظنا في تحقيق هدفنا، وهذا الأمر هو المنشود الذي يسعى الجميع لتحقيقه.

واختتم معاذ تصريحه قائلا :جماهير الأخضر دائماً ما تكون حاضره في مثل هذه المناسبات، لذا نتطلع منهم الحضور لمساندتنا ومؤازرتنا.

وفي المقابل، قال حسن كادش، إن كل المباريات التي يخوضها منتخب السعودية في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم بمثابة النهائيات.

وأتبع: نسعى في كل مباراة لحصد نقاطها، والمضي قدما نحو تعزيز صدارتنا فمواجهة يوم الثلاثاء تمثل لنا أهمية كبيرة حيث نسعى من خلالها لمواصلة نغمة الانتصارات.

وأضاف كادش :ندرك صعوبة مواجهتنا أمام منتخب العراق الذي يمتلك عناصر جيده، وشاهدنا كيف تمكن من تعطيل منتخب أستراليا، لكننا سنكون حاضرين بشكل مثالي يكفل لنا تجاوزه.