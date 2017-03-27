فان مارفيك: مواجهة تاريخية.. والجماهير سلاح هام

شدد الهولندي فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي، على صعوبة مواجهة المنتخب العراقي يوم الثلاثاء على ستاد "الجوهرة المشعة" بجدة، مؤكدا على أهمية دعم ومؤازرة الجماهير السعودية للاعبي الأخضر، من أجل تحقيق الانتصار الثمين في مشوار مونديال روسيا 2018.

وقال قائد الدفة الفنية للأخضر في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة المرتقبة: "لا أود الحديث عن أهمية مواجهة العراق، أو ماذا تمثل لنا هذه المواجهة، هي مواجهة هامة بكل تأكيد".

وتابع: "طبيعة المنتخب المنافس مختلفة عن المنتخب التايلاندي، فنحن مستعدون بشكل جيد وسنعمل كل شيء من أجل الفوز، سعيد باللعب على ستاد الجوهرة مجددا بعد تغير أرضيته ووضع العشب الجديد، فقد شاهدت ذلك بنفسي وكانت رائعة".

وزاد فان مارفيك في حديثه: "أتمنى أن يدعمنا الجماهير في هذه المواجهة التي تمثل لنا أهمية كبيرة".