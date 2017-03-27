قبل موقعة العراق.. "الجوهرة" فأل خير على الأخضر

تستبشر الجماهير السعودية بخوض منتخبها الأول مواجهاته على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، حيث لم يسبق له خسارة أي من مواجهاته حتى الآن من أصل 7 مباريات سابقة.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره العراقي غدا الثلاثاء على الملعب "الجوهرة"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وخاض الأخضر أولى مواجهاته على "الجوهرة" بجدة، عندما واجه المنتخب الأوروغواياني وديا، وانتهت المواجهة آنذاك بالتعادل إيجابا بهدف لكل منها، حينها سجل للأخضر مهاجمه نايف هزازي في الدقائق الأخيرة.

وفي مواجهته الثانية، التقى المنتخب السعودي نظيره اللبناني في مواجهة ودية هي الأخرى، انتهت كذلك بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين.

وخلال مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا، كسب الأخضر مواجهة تيمور بثلاثية نظيفة في الثالث من سبتمبر الماضي.

وقاد المهاجم محمد السهلاوي المنتخب السعودي إلى فوز ثمين على ضيفه الإماراتي، وذلك عقب إحرازه هدفين مقابل هدف واحد للضيوف، جاء من إمضاء اللاعب أحمد خليل.

وفي الرابع والعشرين من مارس الماضي، تجاوز الأخضر عقبة ضيفه الماليزي بهدفين دون رد، هز الشباك حينها لاعباه محمد السهلاوي وتيسير الجاسم.

وعجزت أستراليا في تحقيق الفوز على الأخضر على الملعب "الجوهرة" في التصفيات ذاتها، عندما تواجه المنتخبان وانتهت حينها المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين، حيث سجل للأخضر لاعبيه تيسير الجاسم وناصر الشمراني.

آخر مواجهات الأخضر وفي لقاء ثان بين المنتخبين على ذات الملعب، استضاف المنتخب السعودي شقيقه الإماراتي، وتلقى الأخير خسارته الثانية أيضا بثلاثية نظيفة جاءت من إمضاء اللاعبين فهد المولد، نواف العابد، وزميلهم يحيى الشهري.