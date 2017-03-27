"آسيا" وهدف الشيحان..ذكريات لا تُنسى بين الأخضر والعراق

تحمل مباريات السعودية والعراق ذكريات لا تنسى منذ بداية مواجهاتهما قبل 42 عاماً، أبرزها النتيجة التاريخية في بطولة الخليج وهدف الشيحان السريع وتتويج العراقيين بلقبهم القاري الأول.

حضر العراقيون للمرة الأولى إلى المونديال الخليجي عندما استضافته الدوحة في نسخته الرابعة، كان منتخبهم واجه السعودية مرتين من قبل في تصفيات كأس آسيا 1976، لكن في مباراة الدوحة كانت الخسارة مدوية قوامها سبعة أهداف عراقية رد عليها السعوديون بهدف وتصدى حارس العراق رعد حمّودي لركلة جزاء ولتبقى هذه النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات البلدين.

في تصفيات كأس العالم لعب المنتخبان خمس مرات أربع منها ابتسمت للمنتخب السعودي وتعادلا في واحدة إلا أن المباراة الأبرز بينهما كانت الأولى حين استضافت الرياض المجموعة التي ضمتها إلى جوار العراق وسوريا والبحرين وقطر فازت السعودية بكل مبارياتها وكانت مباراة العراق الأولى يومها سجل أمين دابو هدف الانتصار قبل ثمان دقائق على النهاية.

والتقى المنتخبان في الخامس من أكتوبر 2001، و30 ثانية كانت كافية ليفتتح عبدالله الشيحان التسجيل للمنتخب الأخضر في مباراة شهدت فوزا سعوديا 2-1 وهو الهدف الأسرع للمنتخب السعودي في التصفيات.

المسيليم وأسامة هوساوي وتيسير الجاسم ووليد عبدالله وناصر الشمراني هم من يتواجد في القائمة الحالية للمنتخب السعودي ممن كانوا في ملعب استاد جيلورا بجاكرتا الإندونيسية التي شهدت المباراة النهائية الوحيدة بين المنتخبين في البطولة الآسيوية يومها سجل يونس محمود هدفا كفل للمنتخب العراقي التتويج باللقب القاري الوحيد في تاريخه.