مونتاري: إدارة البلوي كذبت علي.. ولا أريد توريط الاتحاد

كشف الغاني سولي مونتاري لاعب اتحاد جدة السابق أنه لا زال يطالب اتحاد جدة بتسديد حقوقه المتأخرة من الموسم الماضي، مشيراً إلى أن إدارة إبراهيم البلوي وعدته ولم تنفذ وعودها، وسحبت منه السيارة التي منحوها إياه فور توقيعه العقد.

وقال مونتاري في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": تسلمت بعض رواتبي ولكن لم أحصل على كافة أموالي، وعانيت كثيراً من تأخير رواتبي لكني لم أتسبب بالمشاكل، رغم أني كنت أستطيع ترك الفريق بعد 3 أشهر لأنني لم استلم رواتبي.

وزاد: إدارة الاتحاد كانت تتعامل معي بشكل سيئ، كانت تعدني بأشياء ولا تنفذها، منحتني سيارة لكنها سحبتها مني بعد فترة رغم أنهم وعدوني باستلام سيارة بعد التوقيع، لكنهم كذبوا علي، أنا لست طفلاً وقادر على شراء أي سيارة، لكن لا أريد أُوعد بشيء ثم يُكذب علي، ومن الصعب علي العودة إلى السعودية لأنني لا أثق بأحد بعد ما حدث لي.

وحول قضية تزوير عقده، أجاب: كان هناك عقد واحد، لكن مؤخراً ظهر عقد آخر يدعون بأنني من أبرمته، لكني لست طفلاً وأعرف ما وقعت عليه، هذا أمر في غاية السوء بل هو حرام، أنا أستحق أموالي فقط من العقد الذي وقعته ولا أطلب أي شيء إضافي.

وطلب لاعب بيسكارا الحالي من إدارة باعشن الحالية تسديد مبالغه المالية، وقال: أنا سعيد لكل ما يحصل للاتحاد حالياً، لكن كل ما أريده هو أموالي، ربما الرئيس الجديد رجل جيد ولا أريد أن يقع في مشاكل مع فيفا أو أي جهة أخرى، بل أريد له التركيز مع الفريق وتحقيق الألقاب، فقط أطلب أموالي منهم.