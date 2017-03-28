"الأولمبية" تطلق "رياضيي النخبة".. والهدف 80 ميدالية

أطلقت اللجنة الأولمبية السعودية برنامج "رياضيي النخبة" تحت شعار "عازمون على الفوز" وذلك للإسهام في منافسة الرياضيين السعوديين في حصد الميداليات الاولمبية والاسيوية في مختلف الالعاب الرياضية .

وحضر مراسم اطلاق البرنامج الامير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية السعودية ووزير التعليم ونائب وزير العمل واللذين وقعا اتفاقية شراكة مع اللجنة الاولمبية لتفريغ الرياضيين النخبة لأداء تدريباتهم ومنافساتهم بشكل اكثر احترافية .

وأعلن الأمير عبد الله بن مساعد ان الهدف الرئيسي للسعودية هو تحقيق 80 ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 .

واوضح نائب رئيس اللجنة الاولمبية السعودية لؤي ناظر خلال حفل اطلاق البرنامج الحكومة السعودية اقرت ميزانية تقدر بمليار وتسعمائة مليون ريال سعودي لبناء 4 قرى أولمبية في مناطق سعودية مختلفة منها العاصمة الرياض والتي تم الانتهاء من ترسية مشروع بناء القرية الاولمبية داخلها وسيبدأ العمل قريبا بالمشروع .

ويعتمد البرنامج على التوقيع مع رياضيي النخبة ورعايتهم وظيفيا وماليا بالشكل الذي يؤدي لتحقيقهم الميداليات الاولمبية ومنافساتهم للدول القوية .

وقال الأمير عبدالله بن مساعد: نحتفل اليوم بالتحول التاريخي ونشكر شركاءنا برحلة النجاح القادمة بإذن الله وامامنا عمل كبير سننجزه بالشكل الذي يجسد اهتمام الدولة بابناءها الرياضيين ولا شك ان الطموح كبير لكن تحقيق الاهداف الصعبة يحتاج لطموحات كبيرة .

واستعرض لؤي ناظر خلال كلمته التعريفية بالبرنامج كافة عناصر التخطيط لنجاحه موضحا الارقام المالية التي سيحصل عليها كل رياضي يحقق ميداليات في البطولات الخارجية القارية والأولمبية حيث سيحصل كل رياضي يحقق ميدالية ذهبية أولمبية على مليون ونصف مليون ريال بينما يحصل صاحب الميدالية الفضية على مليون ريال مقابل نصف مليون ريال لصاحب الميدالية البرونزية .