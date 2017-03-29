أرقام خاصة من موقعة الأخضر والعراق

أحرز المنتخب السعودي، الهدف رقم 1750 عن طريق اللاعب يحيى الشهري على ستاد "الجوهرة المشعة" بجدة، بحضور 60 ألف متفرج، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم.

وفي بقية أرقام اللقاء سدد الأخضر طوال 6 مرات، 2 منها على المرمى، و2 من خارج منطقة الجزاء، ونجح في التسجيل من إحداهما.



وعلى مستوى أرقام اللاعبين، فاللاعب منصور الحربي كان الاكثر لمسا للكرة بواقع 89 لمسة، فيما خاض الثلاثاء لقاءه رقم 30 مع المنتخب السعودي، وسجل خلال مسيرته هدفا واحدا، أما أكثر من مرر الكرة لزملائه في لقاء العراق، فهو لاعب الوسط سلمان الفرج، 68 تمريرة، وبدقة تمرير بلغت 90%، وهو الأكثر تمريرا في نصف ملعب المنتخب العراقي بـ 38 تمريرة.

وكان اللاعب تيسير الجاسم، الأدق تمريرا في نصف ملعب العراق، إذ مرر 27 تمريرة، بدقة تمرير وصلت إلى 96%، الجاسم خاض 118 مباراة مع الأخضر سجل خلالها 17 هدفا.



وفي صناعة الفرص في اللقاء، مع لاعب الوسط نواف العابد، الذي صنع 3 فرص سانحة لزملائه، العابد ساهم حتى الآن في 54% من أهداف المنتخب السعودي، وهو الأكثر صناعة للأهداف بواقع 3، كما أنه الأكثر تسجيلا بإحرازه 4 أهداف في التصفيات النهائية.