كأس الملك: الاتفاق يسعى للثأر من التعاون

تنطلق مساء الخميس منافسات الدور ربع النهائي لكأس الملك، حينما يستضيف الاتفاق نظيره التعاون على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويبحث الاتفاق صاحب الأرض عن فوزٍ يضمد به جراحه في دوري جميل السعودي للمحترفين بعدما فقد نغمة الانتصارات في 11 مرحلة متتالية ليتراجع الى المركز التاسع برصيد 21 نقطة ويصبح أحد الفرق المهددة بالهبوط.

ويأمل الاتفاق في رد الدين والثأر من التعاون الذي فاز عليه بهدف نظيف في آخر مواجهات الفريق في دوري جميل السعودي للمحترفين قبل فترة التوقف التي امتدت لأكثر من اسبوعين.

ووصل الاتفاق الى هذا الدور بعد فوزه على مضيفه ضمك "درجة أولى" 2-صفر في دور 32، وفوزه على الفتح 1-صفر في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يبحث التعاون عن مواصلة انتصاراته والمضي قدماً نحو الدور نصف النهائي بقيادة مدربه البرتغالي العائد غوميز.

وكانت ادارة التعاون قد اعلنت التعاقد مع مدرب فريقها السابق غوميز بديلاً للروماني جالكا الذي أقيل لأسباب غير معروفة عقب مواجهة أهلي دبي في دوري أبطال آسيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويأمل غوميز أن يسجل انطلاقه مميزة ويعيد للأذهان المستويات التي قدمها مع الفريق في الموسم قبل الماضي حينما أنهى الدوري بالمركز الخامس.

ووصل التعاون الى هذا الدور بعد فوزه على مضيفه النجوم "درجة أولى" 1-صفر في دور 32، وفي الدور ثمن النهائي أقصى غريمه التقليدي الرائد بفوزه بهدف نظيف.