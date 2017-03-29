وكيلهم: مصير سييرا وفهد وفيلانويفا مع الاتحاد مجهول

كشف الكويتي عبدالله جاسم وكيل أعمال خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة وفهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا أنه لم يصل إلى أي اتفاق مع إدارة حاتم باعشن حول تجديد عقود الثلاثي، والتي تنتهي الصيف المقبل، مشيراً إلى تلقيه عروضاً من داخل السعودية وخارجها للحصول على خدماتهم.

ووقعت إدارة الراحل أحمد مسعود مع المدرب سييرا ولاعبي الوسط الأنصاري وفيلانويفا الصيف الماضي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، ونجح الثلاثي في المساهمة بتحقيق كأس ولي العهد مع الفريق الغربي واحتلال المركز الثالث في الدوري.

وقال جاسم لـ"العربية.نت": لم نصل إلى أي اتفاق مع إدارة الاتحاد حول تمديد عقود سييرا وفهد وفيلانويفا، ولم نتقدم خطوة في اتجاه التجديد كل ما بيننا هو محادثات شفهية فقط. مشيراً إلى أن مشكلة فهد الأنصاري مع جهة عمله في الكويت انتهت تماماً وبات بإمكانه الاحتراف لموسم آخر.

وزاد وكيل أعمال الكويتي: تلقيت عروضاً من أندية سعودية وخليجية ترغب بالتعاقد مع موكليّ، ونحن بانتظار الاتحاد وما سيقدم، وربما ننتظر حتى قرب نهاية الموسم لنرى ما سيحدث، وبالنهاية أنا الشخص المخول باتخاذ قرار حول مستقبلهم.

واعتمد سييرا على الأنصاري في كافة المباريات التي خاضها اتحاد جدة في دوري المحترفين السعودي وسجل خلالها 4 أهداف مقابل تمريرة حاسمة واحدة، بينما لعب التشيلي كارلوس فيلانويفا 19 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 7 أهداف.