"قناع" يجهز سالم الدوسري للمشاركة في تدريبات الهلال

كشفت شركة بوبا العربية، شريك الهلال الطبي، أنها تسعى إلى توفير قناع الوجه لسالم الدوسري ليتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق المقبلة قبل مواجهة النصر في الأول من أبريل ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك.

وأكد الشريك الطبي أن الدوسري أجرى عملية لتثبيت عظمة الأنف بعد الإصابة التي تعرض إليها في المباراة الودية التي جمعت فريقه ببني ياس الإماراتي وتسببت بخروجه من الملعب مصاباً.

وتعرض الدوسري إلى إصابة سابقة مطلع الشهر الماضي حرمته من التواجد مع فريقه في عدد من المباريات، وعاد إلى تدريبات الهلال الجماعية في معسكر أبوظبي قبل أن يتعرض إلى إصابة الأنف.