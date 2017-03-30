استنجد به على بعد 12 ألف كلم.. ورد عليه بهدف صاروخي

كان الأرجنتيني رامون دياز يتقاضى مرتبه الشهري طوال عامين من اتحاد كرة القدم الباراغوياني كمدرب للمنتخب الأول، بينما يطلب الباراغوياني فيكتور أيالا رزقه في الأرجنتين خلال تواجده مع نادي لانوس، قبل أن يحط الاثنان رحالهما في عريجاء الرياض بحثاً عن حياة أفضل لعائلاتهما.

طوال عامين تولى فيهما مهاجم الأرجنتين وزميل الأسطورة مارادونا تدريب باراغواي، لم يجد في راجمة الصواريخ أيالا الإضافة الفنية المنتظرة لإعادة أمجاد شيلافيرت وروخاس وسانتا كروز، على الرغم من تواجد لاعب الوسط في القائمة الدولية بشكل مستمر منذ العام 2012.

أيالا بطل سودا أميركانا مع لانوس لم يرق له الوضع خلال فترة الغياب عن قميص منتخب بلاده المخطط بالأبيض والأحمر، وبقي أشهرا عدة ينتظر الفرصة ليثبت للقادم من الأرجنتين أن قراراته الفنية كانت خاطئة، وبالرغم من الحبر المسال في صفحات الجرائد، بقي دياز مصمماً على موقفه باستبعاد واحد ممن يعشقهم أبناء أسنسيون.

في الصيف الماضي، وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية، وجد دياز ذاته بحاجة إلى رفع سماعة الهاتف على أيالا طالباً حضوره إلى المنتخب لتعويض زمليه المصاب، ولبّى المدفعجي النداء، وكأنه ينتظر الفرصة للانتقام من الجار الذي تجاهله طوال عامين.

تعادلت باراغوياي مع كوستاريكا في المباراة الأولى، واشتعلت صحف "لا ناسيون" و "ألتيما آورا" غضباً من النتيجة المحبطة، وفي المباراة الثانية تقدم الكولومبيون بهدفين ليدفع دياز بالفتى المهمل إلى ملعب المباراة، وما هي إلا دقائق قبل أن يسدد أيالا هدفاً رائعاً في شباك ديفيد أوسبينا لكنه لم يكن كافياً للعودة بالنتيجة.

بعد تلك المباراة خرج أيالا إلى وسائل الإعلام قائلاً: لقد دخلت مع النافذة، بينما يعيش مدربه الضغوط وشبح وداع النسخة المئوية من دورها الأول، وهو ما حصل، ليودع دياز أسونسيون ومنتخبها ويختار البقاء عاطلاً نتيجة ذلك الفشل.

ولأن حياة من يرتبط ارتباطاً عملياً بكرة القدم تشبه تدحرجها السريع على المعشب الأخضر، استقرت مسيرة الاثنين بعد أشهر من تلك الحادثة على بعد 12.500 كلم من أسونسيون البارغويانية، وتحديداً في الرياض، لكن بقميصين مختلفين بينهما من التنافس ما يفوق تنافس الباراغواي الصغيرة مع جارتها الكبيرة الأرجنتين.

مباراة أولى بينهما انتهت بالتعادل، والثانية خسر دياز أمام الاحتياطي أيالا، وفي ليلة السبت لن تخرج القصة عن سياقين، الأول أن يواصل دياز هيمنته في البطولات المحلية السعودية بعدما اقترب بشكل كبير من بطولة الدوري، أم أن ينتقم أيالا من الرجل الذي تجاهله عامان، وينقذ مسيرة فرنسي نحيل لا يعلم أين سيكون الصيف القادم.