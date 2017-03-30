محمد حسين.. لا ينسى جزائية العابد ويطالب ببقاء برونو

اعتبر البحريني محمد حسين مدافع النصر السابق أن ركلة الجزاء التي تسبب بها على فريقه في نهائي كأس ولي العهد أمام الهلال اللحظة التي لا يمكن أن ينساها، مشيراً إلى أن البرازيلي برونو أوفيني استطاع تدعيم دفاع النصر ومطالباً باستمراره لمواسم مقبلة.

ولعب محمد حسين في صفوف النصر 3 مواسم ونصف، ابتداء من يناير 2013، وانتهت علاقته بالفريق عقب نهائي كأس الملك الموسم الماضي.

وقال الدولي البحريني السابق لـ"العربية.نت": لا زلت أتذكر ركلة الجزاء التي تسببت بها على النصر في نهائي كأس ولي العهد عندما عرقلت نواف العابد في الدقيقة 116 وسجل محمد الشلهوب هدف الهلال، لكن الراهب سجل التعادل بعدها وأنقذني، رغم أننا خسرنا المباراة بركلات الترجيح، لكن كان الأمر سيختلف لو هزم النصر بسبب ركلة الجزاء تلك، واعتبر أن تلك اللحظة أكثر أهمية من نهائي كأس الملك 2015 عندما سجل محمد جحفلي هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، لأننا كنا أبطالاً للدوري وخسرنا اللقب بركلات الترجيح.

وزاد عن أوضاع الفريقين: يملك النصر كافة المقومات الفنية التي تؤهله لتجاوز الهلال، ولا أجد اختلافاً بين نصر زوران ونصر كارتيرون، لأن اللاعبين هم من ينفذ التعليمات ويستطيعون قلب الموازين، أما الهلال فأجده مختلفاً مع دياز عن الهلال الذي لاقيته الموسم الماضي وبات أكثر قوة وأخطر مع وجود نواف العابد والمحترفين الأجانب.

وامتدح لاعب النصر السابق خلفه برونو أوفيني وقال: صفقة رائعة جداً واستطاع بمساعدة اللاعبين بإبقاء دفاع النصر الأقوى في الدوري، وأطلب من إدارة النصر أن تمدد عقده وأن يستمر طويلاً مع الأصفر.