أبريل.. يشهد عودة النصر للبطولات.. وخماسية الهلال

يستبشر النصراويون بخوض مواجهات فريقهم في شهر أبريل، حيث عاد الأصفر خلاله إلى بوابة البطولات بعد غياب استمر طويلا، فيما شهد الشهر ذاته أكبر نتيجة بين القطبين العاصميين لصالح غريمهم الأزرق، كذلك أول مواجهة جمعتهما خارج السعودية.

وعند العودة إلى مواجهات الغريمين التقليدين التي أقيمت في شهر أبريل، تميل الكفة لمصلحة الهلال الذي فاز خلاله في 5 مواجهات مقابل 4 للنصر وتعادلا في 4 مواجهات.

أولى مواجهاتهما أقيمت في شهر أبريل كانت في عام 1988 حينما التقوا في الدور ربع النهائي لكأس الملك، وانتهى اللقاء لمصلحة النصر بهدف نظيف سجله صالح المطلق.

وفي عام 1994 التقى الفريقان في شهر أبريل في الدور نصف النهائي لدوري خادم الحرمين الشريفين، وانتهى اللقاء لمصلحة النصر بهدف نظيف.

وفي شهر أبريل من العام 1996 التقى الفريقان في دوري خادم الحرمين الشريفين وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي عام 1997 نجح الهلال بتحقيق أول انتصاراته أمام غريمه التقليدي في شهر أبريل، حينما فاز 2-1 في الدور ثمن النهائي لكأس ولي العهد.

وفي شهر أبريل لعام 2001 التقى الفريقان في ثلاث مواجهات خلال ذات الشهر، اثنتان منها في نصف نهائي دوري خادم الحرمين الشريفين ونجح النصر بالفوز ذهاباً 1-صفر، وتعادلا سلبياً في لقاء الإياب، بالإضافة إلى أنه شهر أبريل من ذات العام شهد أول مواجهة بينهما تقام خارج السعودية حينما التقوا في بطولة النخبة العربية التي أقيمت في سوريا وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي شهر أبريل من عامي 2003 و 2007 التقوا في الدوري السعودي وانتهى اللقاءان لمصلحة الهلال 2-صفر، و 1 –صفر.

وفي شهر أبريل من عام 2008 نجح النصر بالعودة مجدداً إلى البطولات بعد غياب دام 10 سنوات حينما فاز على الهلال 2-1 في نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد.

وفي عام 2009 التقى الفريقان في شهر أبريل ذهاباً وإياباً في الدور ربع النهائي وانتهت المواجهتان بالتعادل 1-1 ذهاباً وسلبياً إياباً.

وفي عام 2010 حقق الهلال أكبر نتيجة أمام غريمه التقليدي النصر حينما التقوا في الدور نصف النهائي وأقيم لقاء الذهاب في شهر أبريل وانتهى بنتيجة 5-3 لأزرق العاصمة.

آخر مواجهات الفريقان خلال شهر أبريل كانت في عام 2011 حينما التقوا في دوري المحترفين السعودي وانتهى اللقاء لمصلحة الهلال بهدف نظيف.