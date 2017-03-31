التعاون يعمق جراح الاتفاق ويطير إلى نصف النهائي

حجز التعاون مقعده في الدور نصف النهائي بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي 2-2، على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وشهدت المباراة اثارةً خاصه في شوطها الأول الذي كانت الأفضلية فيه لصالح التعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 19 بعدما نجح مدافعه البرتغالي ريكاردو ماتشادو الذي أكمل عرضية زميله الروماني لوسيان سانمارتن بقدمه في شباك الحارس أحمد الكسار.

وانتظر الاتفاق حتى الدقيقة 26 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مدافعه الكاميروني أمينو بوبا الذي تصدى لخطأ على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.

وفرض التعاون سيطرته على العشرين دقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتمكن لاعبه سعيد الدوسري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 33 بعدما حول عرضية زميله أحمد الزين بقدمه في شباك حارس الاتفاق أحمد الكسار.

وفي الشوط الثاني تغير حال الاتفاق بعد فرض سيطرته مبكراً وكاد لاعبه عبدالعزيز العبود أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس فهد الشمري الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الاتفاق هجومه وأنقذ حارس التعاون فهد الشمري من هدف محقق حينما تصدى لتسديدة الاسباني كاليخون القوية ليبقي النتيجة 2-1.

وعند الدقيقة 77 نجح البديل هزاع الهزاع مهاجم الاتفاق بتسجيله هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله محمد الكويكبي ليراوغ المدافع البرتغالي ماتشادو ويضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية المباراة، كاد مدافع التعاون عبدالله الشمري أن يمنح فريقه بطاقة الصعود الى الدور نصف النهائي بعد ارتقاءه لعرضية زميله الروماني سانمارتن ليحول الكرة برأسه لتجد الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.



وفي الشوط الاضافي الأول، غلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين للذان فضلا تأمين مناطقهم الخلفية وعدم الاندفاع الهجومي نحو مرمى الآخر.

وفي الشوط الاضافي الثاني عادت اثارة المباراة من جديد بعدما تقادلا الفريقين الهجمات والتي بدأها لاعب الاتفاق عبدالعزيز العبود الذي حول عرضية زميله الاسباني كاليخون برأسه نحو مرمى التعاون إلا أن الحارس فهد الشمري أبعدها في اللحظة الأخيرة.

ورد التعاون على هجمة الاتفاق وأهدر مهاجمه الفرنسي الحسن ندياي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد الصيعري أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث، لتتحول المباراة إلى ركلات الترجيح والتي حسمها التعاون بفوزه 5-3.