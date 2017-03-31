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الهلال والنصر.. ذكرى جحفلي.. والبطل الغائب

المصدر: العربية.نت
جحفلي لحظة هزه شباك النصر في نهائي كأس الملك
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السادس من يونيو 2015، وقبيل ثوانٍ معدودة من إطلاق حكم مواجهة الهلال والنصر صافرة النهاية، هزَّ المدافع محمد جحفلي الشباك الصفراء، وبه أعاد الحياة إلى فريقه الأزرق، قبل أن يكمل خالد شراحيلي عملية الإنعاش بتصديه لركلة جزاء توجت الهلال بطلا لكأس الملك.

ومنذ تتويج أزرق العاصمة باللقب في الملعب "الجوهرة"، باتت الأهداف المسجلة في الدقائق الأخيرة تعرف بـ"الجحفلة" حتى هذه اللحظة.

وفي الغد القريب، يواجه فريقه الهلال غريمه النصر في دور ربع النهائي من المسابقة ذاتها، فيما يغيب عن القائمة الأساسية جحفلي وزميله خالد شراحيلي، الأخير الذي رحل معارا إلى صفوف الرائد، قبل أن يتعرض لإصابة الرباط الصليبي مع النادي القصيمي.

كلمات دالّة

#محمد جحفلي, #خالد شراحيلي, #الهلال

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