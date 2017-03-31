مواجهة السبت تعيد الذاكرة لمباراة 1988

النصر لم يستطع تحقيق أي فوز على الهلال في كأس الملك منذ عام 1988، فيما يلتقي الفريقان بعد غد السبت في مواجهة مرتقبة.

الأول من أبريل عام 1988 كانت مباراة الديربي، وبعد غد السبت على ملعب الملك فهد الدولي، ربع نهائي كأس الملك.

وقبل 29 عاماً، كان ربع نهائي نفس الكأس، وكانت أول مباراة بين الفريقين في استاد الملك فهد الدولي.

الآن سيدخل الفريقان درة الملاعب، وعدد كبير من لاعبي الناديين كانوا قبل أقل من أسبوع مع الأخضر يجابهون العراق.

عام 1988، دخل الناديان تلك المباراة، وكان عددا كبيرا من لاعبي الأثنين مع الأخضر قبل المباراة بنحو أسبوع، يجابهون العراق.

الأخضر الآن فاز على العراق بهدف نظيف، ولكن عام 1988 كان الأخضر قد خسر أمام العراق في كأس الخليج بهدفين نظيفين.

وبين ابريل وابريل 29 سنة، مهاجم المنتخب من النصر، بين السهلاوي وماجد عبدالله.

أيضاً بين الموعدين وقبل 29 عاماً، يدخل الهلال متصدراً في الدوري والنصر يليه، كما كان الحال عام 1988.