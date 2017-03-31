الهلال يسيطر على مواجهاته أمام النصر في كأس الملك

تحمل مسابقة كأس الملك في السعودية تاريخاً حافلاً وكبيراً بين قطبي الرياض، يمتد لأكثر من خمسين عاماً، والذي شهد سجالاً مثيراً بين الغريمين التقليدين قبل مواجهتهما رقم 18 في المسابقة غدا السبت المقبل على استاد الملك فهد الدولي في الدور ربع النهائي.

ونجح الهلال في فرض تفوقه على غريمه التقليدي من خلال مواجهاتهما 17 السابقة بعد أن عرف طعم الفوز في 8 مواجهات، في حين خسر أمام غريمه التقليدي 5 مرات وتعادلا في 4 لقاءات.

ويعود تاريخ أول مواجهة بين الفريقين إلى عام 1964 حينما تواجها بنظام المسابقة القديم، والذي كان يلعب بطريقة الذهاب والإياب، إذ حسم التعادل الإيجابي 1-1 أولى مواجهاتهما في المسابقة، حيث سجل للهلال مهاجمه مبروك المتعب الشهير بـ"الدبلي"، وسجل هدف النصر مهاجمه أحمد الدنيني، وفي لقاء الإياب حقق الهلال فوزه الأول بهدف نظيف سجله "الدبلي".

وفي العام الذي يليه حسم الهلال اللقاءين بفوزه ذهاباً وإياباً الأولى انتهت بنتيجة 4-2 سجلها حميد الجمعان "هدفين" وسليمان مطر الشهير بـ"الكبش" ومبارك عبدالكريم، وسجل هدفي النصر ناصر كرداش، وانتهى اللقاء الثاني بنتيجة بثلاثية نظيفة للهلال سجلها مبروك المتعب "الدبلي" هدفين، وحميد الجمعان.

وفي عام 1967 التقى الفريقان في الدور ربع النهائي وحقق النصر فوزه الأول حينما انتصر بنتيجة 3-1 سجلها محمد سعد العبدلي "هدفين"، وأحمد الدنيني، في حين سجل هدف الهلال الوحيد حسن العليان.

وفي عام 1968 عاد الهلال وحقق انتصاره الخامس على غريمه التقليدي النصر حينما فاز عليه بهدفين نظيفين سجلهما مهاجمه عبدالله بن عمر.

وفي عام 1976 التقى الفريقان في الدور نصف النهائي وانتهت المواجهة بفوز النصر بركلات الترجيح 4-2، ليتواجها في ذات الدور في الموسم الذي يليه وينجح الهلال في رد اعتباره بفوزه 2-صفر سجلها لاعبيه ناجي عبدالمطلوب وفهد الحبشي.

وفي عام 1981 التقى الفريقان في أول نهائي بينهما في مسابقة كأس الملك ونجح النصر بتحقيق الفوز 3-1 سجلها يوسف خميس وماجد عبدالله وصالح اليحيى الشهير بـ"بن دحم" وسجل هدف الهلال الوحيد لاعبه البرازيلي ريفيلينو.

وفي عام 1987 التقى الفريقان على نهائي المسابقة وانتهت المباراة بفوز النصر بهدف وحيد سجله مهاجمه ماجد عبدالله برأسيته الشهيرة.

وفي الموسم الذي يليه التقى الغريمان التقليديان في الدور ثمن النهائي وحسم النصر اللقاء لصالحه بهدف وحيد سجله لاعبه صالح المطلق.

وفي عام 1989 أوقف الهلال سلسلة انتصارات النصر ونجح بالفوز عليه في النهائي بثلاثية نظيفة سجلها حسين البيشي "هدفين"، وعبدالرحمن التخيفي.

وبعد عودة المسابقة بنظامها الجديد شهد العام 2009 أولى لقاءاتهما حينما تقابل الفريقان في الدور ربع النهائي وانتهى لقاءا الذهاب والإياب بالتعادل 1-1 سجل للنصر ريان بلال وللهلال السويدي ويلهامسون، والسلبي صفر-صفر ليتأهل الهلال بأفضلية التسجيل خارج أرضه.

وفي عام 2010 التقى الفريقان في الدور نصف النهائي ونجح الهلال بحسم لقاء الذهاب 5-3 سجلها مهاجمه ياسر القحطاني "هدفين"، والروماني "ميريل رادوي" ومحمد نامي، وسجل للنصر الأرجنتيني فيكتور فيغاروا "هدفين" وريان بلال، وانتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1 سجل للنصر سعد الحارثي، وللهلال البرازيلي تياغو نيفيز.

آخر مواجهاتهما كانت في نهائي المسابقة عام 2015 وانتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 حيث سجل للنصر محمد السهلاوي وللهلال محمد جحفلي.