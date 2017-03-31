دياز وكارتيرون.. مواجهة جديدة

ديربي ثالث للأرجنتيني رامون دياز مع الهلال، والأول للفرنسي باتريس كارتيرون مع النصر، عندما يلتقي الفريقان بعد غد السبت.

الأرجنتيني دياز لعب الديربي الأول في الدوري وانتهى بالتعادل بهدف لهدف، والديربي الثاني كان في كأس ولي العهد وخسره دياز بهدفين دون مقابل.

الأرجنتيني دياز يقضي مع الهلال حتى هذا اليوم 156 يوما، خاض معهم 21 مباراة في 4 مسابقات، فاز في 15 بنسبة 71% تقريبا، وتعادل في 4 ، وخسر 2، فيما سجل معه الهلال 43 هدفا، واستقبل 18.

الفرنسي باتريس كارتيرون يقضي مع النصر 61 يوما، قاد الفريق الأصفر العاصمي في 5 مباريات في مسابقتين، الدوري وكأس ولي العهد، فاز في 3 وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وسجل الفريق الأصفر معه 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

وعلى مستوى الديربيات في تاريخهما كلاعبين، لعب المهاجم رامون دياز لأندية كبيرة خاضت ديربيات قوية، وهما ريفر بليت الأرجنتيني، وإنتر ميلان الإيطالي.

أما باتريس كارتيرون المدافع، لا تحفظ مسيرته كلاعب أنه انضم لأندية لعبت ديربيات كبيرة، لعب لسندرلاند القطب الآخر لنيوكاسل في الدوري الانكليزي، واختتم مسيرته في كان الفرنسي الذي ينافسه في ديربي الجنوب فريق نيس.

كمدربين، يملك الأرجنتيني دياز خبرة في 4 مواجهات سابقة كمدرب مع ناديي ريفر بليت وأميركا المكسيكي، رصيده فيها فوز وخسارة وتعادلين، أما كارتيرون، لم يلعب كمدرب أي مواجهة ديربي، وستكون مواجهة ربع النهائي في كأس الملك أمام الهلال هو الديربي الأول كمدرب.

دياز يملك رصيدا قدره 4 بطولات كؤوس، أما الفرنسي كارتيرون فيملك بطولة كأس واحدة مع مازيمبي الكونغولي وهي دوري أبطال أفريقيا.