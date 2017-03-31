كارتيرون: النصر كيان كبير.. أريد إسعاد جماهيره

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنصر، صعوبة جميع المواجهات المقبلة التي سيخوضها فريقه الأصفر، واصفاً موقعة غريمه الهلال بالصعبة والهامة، كونها في بطولة كبيرة ينافس على لقبها ناديه العاصمي.

وأضاف كارتيرون: "نحترم الهلال ونعرف قوته خاصة أنه متصدر الدوري ويلعب في دوري أبطال آسيا، نحن مطالبون بتحقيق نتائج جيدة لإسعاد الجماهير فالنصر كيان كبير، وإذا كان الهلال قوياً فنحن أيضا أقوياء، ولدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز في هذه المباراة".

وعن فترة توقف الدوري، بسبب انشغال المنتخب السعودي بخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، قال كارتيرون:" كانت فترة التوقف فرصة لنا للعمل على الجانب التكتيكي الذي لم نتمكن من القيام به بصورة كاملة في الفترة السابقة كوننا نلعب مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، ولذلك فقد قمنا باستغلال فترة التوقف بأفضل ما يمكن".