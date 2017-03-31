4 مقابل 4 قبل موقعة ديربي الرياض

مواجهة السبت تعيد الذاكرة لأول لقاء في دور الثمانية بين القطبين العاصميين، وقبل موقعة ديربي الهلال والنصر في ربع نهائي كأس الملك، هذه قراءة فنية خاصة للفريقين.

البداية مع محمد السهلاوي، وما يعرف بالحاسة التهديفية، معيار قياسها يعتمد على التصوير البصري والسمعي بالإضافة إلى الاحساس الحركي والحالة الانفعالية، تبلغ لدى اللاعب النصراوي 70% مقابل 75% لنظيره الهلالي ليوناردو بوناتيني.

في المنتصف المقارنة بالأرقام بين كارلوس إدواردو ويحيي الشهري، والمعايير هنا مختلفة، في المهام الهجومية، تصل نسبتها إلى 84% لدى البرازيلي، وهي أكثر بنسبة 8% عن منافسه النصراوي يحيى الشهري.

وفي خط الوسط، نتحول الان للمقارنة بين نواف العابد وتوماسوف الذي يتفوق على اللاعب الهلالي بمهامه الدفاعية، بحيث تبلغ لدى الكرواتي 55% مقابل 44% للعابد الذي يتمتاز بمهامه الهجومية، بحيث تصل نسبتها إلى 74% مقابل 65% لمنافسه النصراوي.

وفي خط الدفاع، البداية ستكون مع القتالية، يظهر التفوق لخالد الغامدي بحيث تصل إلى 73% مقابل 57% لمنافسه محمد البريك.