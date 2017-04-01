الهلال ينهي موسم النصر في 10 دقائق

رد الهلال اعتباره أمام غريمه التقليدي النصر بعدما أقصاه من كأس الملك بفوزه عليه 2-صفر على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وسيطير الهلال لمواجهة التعاون الذي فاز على الاتفاق بركلات الترجيح يوم الخميس في دور نصف النهائي لكأس الملك.

وبدأت المباراة بسيطرة هلالية الذي اندفع نحو مرمى النصر، في حين أن الأخير أغلق مناطقه الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة.

ودق الهلال ناقوس الخطر في الديربي بعد مرور ثلاث دقائق حينما تلقى مهاجمه ياسر القحطاني عرضية متقنة من زميله محمد البريك ليسدد الكرة خارج المرمى.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي ليو بوناتيني الذي تلقى تمريرة من زميله محمد البريك ليسدد الكرة قوية لتجد الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها.

ولم يتوقف هجوم الهلال وكاد مهاجمه البرازيلي ليو أن يفتتح التسجيل عند الدقيقة 13 حينما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله لسلمان الفرج ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 38 أهدر البرازيلي ليو مهاجم الهلال هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله ياسر القحطاني ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وسط دفاع مكثف من قبل النصر الذي لم يبادر بالهجوم نحو مرمى غريمه التقليدي.

وعند الدقيقة 63 أجرى الأرجنتيني رامون دياز تغييره الأول بدخول السوري عمر خريبين بديلاً لياسر القحطاني، ليرد عليه الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النصر بتغييرين متتاليين بدخول المهاجم محمد السهلاوي بديلاً لنايف هزازي، ودخول الكرواتي مارين توماسوف بديلاً لأحمد الفريدي.

وعند الدقيقة 66 كاد السوري عمر خريبين أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي كارلوس ادواردو ليسدد الكرة إلا أنها كانت ضعيفة ليتصدى لها الحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 78 اخترق البرازيلي ادواردو دفاع النصر وسدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 80 تمكن الاوروغوياني نيكولاس ميليسي بتسجيل هدف السبق حينما ارتقى لعرضية زميله محمد الشلهوب ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس وليد عبدالله.



وفي الوقت بدل الضائع نجح السوري عمر خريبين بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله محمد الشلهوب ليحول الكرة بقدمه في شباك النصر.