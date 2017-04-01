كأس الملك: أهلي جدة يسعى إلى إنهاء مغامرة وج

يسعى أهلي جدة إلى إيقاف مغامرة ضيفه وج "درجة أولى" حينما يلاقيه يوم الأحد على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ختام الدور ربع النهائي لكأس الملك.

ويأمل الأهلي المستضيف في أن يواصل حملة الدفاع عن لقبه بعدما نجح بتجاوز فريق الشعلة "درجة أولى" بفوزه 2-1 في دور 32، وأقصى القادسية في الدور ثمن النهائي بفوزه 3-1.

ويعيش السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي ضغوطاً كبيرة بعد تقلص آماله في المحافظة على لقب دوري جميل السعودي إذ يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 44 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر الهلال قبل انقضاء المسابقة بـ6 مراحل.

وفي المقابل يبحث فريق وج مفاجأة المسابقة إلى أكمال مغامرته بعد وصوله إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه على الرغم من أنه ينشط في دوري الدرجة الأولى.

وعلى عكس مستوياته التي قدمها في كأس الملك يعيش الفريق وضعاً حرجاً في دوري الدرجة الأولى إذ أن الفريق قريب من العودة لدوري الدرجة الثانية حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة، قبل انقضاء المسابقة بـ5 مراحل.

وبدأ وج مشواره في كأس الملك حينما فجّر أولى مفاجآت المسابقة بعد اقصائه ضيفه الشباب بهدف نظيف في دور 32، وفاز على فريق هجر 3-1 في الدور ثمن النهائي.