أهلي جدة يكتسح وج ويصعد إلى نصف النهائي

التحق أهلي جدة بركب المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الملك، عقب فوزه الكبير 6 -صفر على ضيفه وج، أحد أندية دوري الدرجة الأولى في دور الثمانية للمسابقة اليوم الأحد.

وافتتح النجم السوري عمر السومة التسجيل لمصلحة الأهلي في الدقيقة 28، معوضا ركلة جزاء أهدرها في الدقيقة 18، قبل أن يضيف سعد عبدالأمير الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 36.

وعاد عمر السومة لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للأهلي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 49، ثم أضاف سلمان المؤشر الهدف الرابع في الدقيقة 59، فيما أحرز حسين المقهوي واليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس الهدفين الخامس والسادس للأهلي في الدقيقة 70 و71.

وبهذا الفوز، أكمل الأهلي أضلاع المربع الذهبي للبطولة، بعدما سبقه فرق التعاون والهلال والفيصلي للدور نفسه.