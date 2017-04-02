الاتفاق يتعاقد مع لاعب الشباب السابق

أنهى الاتفاقيون صفقة التعاقد مع النيجيري مايكل إينرامو ليحل بديلاً عن البوليفي ياسماني دوك الذي تعرض إلى إصابة في رباطه الصليبي ستبعده حتى نهاية الموسم.

وقال حساب الاتفاق على "تويتر": المهاجم النيجيري مايكل إينرامو يصل لنادي الاتفاق استعداداً للتعاقد معه بعد تجاوزه الفحوصات الطبية والاختبارات اللياقية والبدنية.

ويعرف إينرامو (35 عاماً) في الملاعب السعودية خلا لتجربته مع الشباب في عام 2008 عندما لعب 8 مباريات دورية أحرز فيها هدفاً، قبل أن ينتقل إلى تركيا ولعب في عدد من الاندية هناك، أبرزها بيكشتاش وسيفاسبور ومانيسبور الذي تركه مطلع العام الجاري.