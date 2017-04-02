عمر خربين.. عاشر هلالي يبدأ علاقته مع الديربي بهدف

بات السوري عمر خربين المحترف الأجنبي رقم 10 الذي يضع بصمته في شباك النصر خلال أول مواجهة ديربي، عندما سجل هدف فريقه الثاني في مباراة ربع نهائي كأس الملك مساء السبت.

وتلقى المهاجم السوري كرة من محمد الشلهوب بعد 27 من دخوله بديلاً لياسر القحطاني في مواجهة مرمى وليد عبدالله ووضعها في الشباك الصفراء مؤكداً فوز الهلال وانتقاله إلى نصف النهائي.

وسبق لكلاً من موسى نداو، أحمد بهجا، جيلسون سوزا، روني، كانديا تراوري، غاتو سيسيه، جيلسون، ميريل رادوي وكارلوس إدواردو، هز شباك النصر في أول ديربي يخوضونه بقميص الأزرق منذ عودة اللاعب الأجنبي إلى الملاعب السعودية مطلع التسعينات الميلادية.

وقبله كان كارلوس إدورادو صيف 2015، حينما سجل هدف مباراة كأس السوبر الوحيد التي أقيمت في لندن وبفضل ذلك الهدف رفع الأزرق الكأس على حساب غريمه، بينما بدأت علاقة الروماني ميريل رادوي مع الشباك الصفراء في يناير 2009 عندما سجل هدفاً من تسديدة قوية في شباك خالد راضي حارس النصر حينها في الديربي الأول الذي يخوضه.

وكان السنغالي موسى نداو أول لاعب أجنبي يهز شباك النصر في مباراته الأول، عندما فاز الهلال على النصر في 1993 بنتيجة 3-2، وواصل حينها اللاعب السنغالي علاقته مع شباك النصر، وتحفظ له الذاكرة العديد من الأهداف الصاروخية في شباك غريم فريقه التقليدي إبان احترافه في الفريق.

وكذلك فعل المغربي أحمد بهجا، الوحيد الذي سجل في ديربي الرياض بقميصيه، وكان ديربيه الأول مع الهلال في المباراة الشهيرة التي انتهت بالتعادل 4-4 في 1994، وبعد 6 أعوام خاض الديربي الأول والوحيد بقميص النصر وسجل فيه هدف الفوز من علامة الجزاء.

وأحرز الإكوادوري سوزا، الذي مثل الهلال موسم 1997-1998 هدفاً في شباك النصر خلال مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي ذلك الموسم، قبل أن يعدل النصر النتيجة ويطير إلى المباراة النهائية بركلات الجزاء.

ويحفظ التاريخ للبرازيلي روني الذي لعب مع الهلال عام 2001، أنه أول لاعب يهز شباك غريمه خارج الحدود، عندما سجل هدفاً في مباراته الأولى أمام النصر في مباراة كأس النخبة العربية، أما مواطنه جيلسون الذي احترف في الهلال فترة قصيرة فسجل هدفاً في مباراة دورية انتهت بالتعادل 1-1 موسم 2005-2006.

وأحضر الهلاليون موسم 2003-2004 المهاجم العاجي كانديا تراوري ونجح الأخير بتسجيل هدف الهلال في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، وأضافوا إلى جانبه الغامبي غاتو سيسيه في فترة الشتاء، واستطاع كذلك تسجيل هدفاً في شباك النصر في مباراة الدور الثاني والتي انتهت صفراء 2-1.