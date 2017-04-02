ميليسي: سلمان الفرج طلب مني التقدم لركنية الهدف

اعترف الأوروغوياني نيكولاس ميليسي لاعب الهلال والذي افتتح التسجيل في مباراة النصر، أنه لم يكن ينوي التقدم إلى منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الركلة الركنية لولا طلب زميله سلمان الفرج الذي نفذ الكرة.

وارتقى ميليسي لركلة ركنية في الدقيقة 81 وسددها بالرأس في شباك وليد عبدالله قبل أن يضيف عمر خربين الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وقال ميليسي في تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة: لم أسجل كثيراً بالرأس، وليست عادتي التقدم إلى الركلات الركنية، لكن سلمان الفرج طلب مني ذلك ووفقت بتسجيل هدف السبق الهلالي، والأهم بالنسبة إلي أننا تأهلنا إلى ربع النهائي بعد مباراة صعبة أمام ند تقليدي.