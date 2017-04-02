نايف هزازي: أسباب خروج النصر ستتضح قريباً

طلب نايف هزازي معالجة الأسباب التي أدت إلى خروج النصر من كافة بطولات الموسم الحالي، رافضاً الكشف عن تفاصيلها، ومكتفياً بقول " خلها مستورة" ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن زملائه اللاعبين قدموا كل ما لديهم.

وقال هزازي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: الأسباب ستتضح للجماهير قريباً، قدم اللاعبون كل شيء والجمهور وقف معنا منذ البداية، أنا على صعيد شخصي كنت أتمنى تحقيق إنجازات لهذا الكيان.

وزاد: يجب معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الخروج، والجمهور الآن يعرف كل شيء، أتمنى أن تنتهي هذه الأسباب.

وأتبع عن ردة فعله عقب تبديله: كنت أريد تحقيق شيء، لكن افتقدنا اللمسة الأخيرة، مبروك للهلال وحظ أوفر للنصر.