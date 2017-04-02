رئيس الهلال: قرار دياز أقصى نواف العابد من الديربي

أكد الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال أن إبعاد نواف العابد صانع ألعاب الفريق عن مباراة النصر كان بقرار فني من المدرب الأرجنتيني رامون دياز، كاشفاً في الوقت ذاته أن قرار استمرار الأخير سيحدد الشهر المقبل.

وقال رئيس الهلال عقب فوز فريقه على النصر: إبعاد العابد كان بقرار فني من رامون دياز، وكما شاهدنا لم يتأثر الهلال بغياب اللاعبين مثل سالم الدوسري وياسر الشهراني، ونتمنى لهم العودة من الإصابة بسرعة.

وزاد: دياز يقدم عملاً جيداً، ولديه بند في عقده معنا يمنح الهلال أحقية التجديد معه لعام إضافي بذات المميزات، وسيتخذ القرار في الشهر المقبل.