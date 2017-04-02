"ديربي الرياض".. خسائر مالية وغياب جماهيري

عرفت مباراة الهلال وجاره النصر عزوفاً جماهيريا لافتاً في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد في العاصمة الرياض. وتمكن الهلال من بلوغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على النصر 2-0 بحضور نحو عشرة ألاف مشجع ضمن منافسات بطولة كأس الملك لكرة القدم.



وبدأت منذ الخميس الماضي عطلة منتصف العام الدراسي، ما تسبب في مغادرة نحو مليون من سكان الرياض إلى خارجها، وشهد مطار الملك خالد الدولي في شمال العاصمة مغادرة نحو تسعين ألف مسافر في اليوم الأول من العطلة.



وتعرف منافسات البطولة السعودية تراجعاً لافتاً في تسويق تذاكر المباريات خلال العطلات، قياساً على نجاح شركات السياحة في الترويج لبرامج السفر وبيع ملايين التذاكر خلال أسبوع العطلة.



وخلال تقرير عرضته "العربية" ضمن نشراتها الإخبارية، يرى المشجعون أن سفر الكثير من سكان الرياض خلال أيام العطلة، تسبب في ضعف الحضور لمباراة "ديربي" الرياض، فضلاً عن أسعار التذاكر التي يرى بعضهم أنها تفوق القدرة المالية لكثير من الشبان.



وتسبب غياب الجماهير عن مباراة الديربي بخسائر مالية لقطبي الرياض، لاعتبار أن هذه المناسبة تمثل رافداً مهماً لخزينة الناديين، علماً أن سعة ملعب الملك فهد تتجاوز الـ 70 ألف متفرج.