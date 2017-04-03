اتحاد القدم يحدد موعد نصف نهائي كأس الملك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين عن إقامة مباراتي نصف نهائي كأس الملك يومي 12 و13 مايو المقبل، وهو الدور الذي تأهل له كلاً من التعاون والفيصلي والهلال وأهلي جدة.

وكشف اتحاد القدم السعودي عبر "تويتر" أن المباراة الأولى بين الفيصلي وأهلي جدة حامل اللقب ستقام في 12 مايو المقبل على ملعب ستاد مدينة الملك سلمان في المجمعة، بينما يستضيف الهلال نظيره التعاون على ستاد الملك فهد الدولي بعد ذلك التاريخ بيوم.

وتأهل الأهلي للمربع الذهبي بفوز ساحق على وج المنافس في دوري الدرجة الأولى 6 -صفر مساء الأحد في ختام دور الثمانية الذي شهد أيضا فوز الهلال على النصر 2 - صفر والفيصلي على العدالة 2 - 1 والتعاون على الاتفاق 5 - 3 بضربات الجزاء.