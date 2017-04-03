المسحل: اقتربنا من إنهاء طلبات قضية العويس

أكد ياسر المسحل رئيس فريق العمل المشكل لدراسة قضية انتقال محمد العويس اقترابهم من إنهاء جميع الطلبات، مشيراً إلى أن القرار الإداري الخاص بتشكيل الفريق صدر يوم 12 مارس، رغم أن بيان اتحاد القدم السعودي أعلن ذلك في الثاني من مارس وحدد 4 أسابيع لرفع الفريق توصياته حول القضية.

وقال المسحل في مداخلة هاتفية مع "العربية": صدر القرار الإداري يوم 12 مارس، وحالياً نحن انتهينا تقريباً من الطلبات التي طلبت منا، وهي دراسة كافة الأدلة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.

وزاد: في بعض الأيام لم يناسب توقيتنا الضيوف، وهذا سبب التأخير، كما أن ظروف طارق التويجري الخاصة لم تسمح له بحضور بعد الجلسات.