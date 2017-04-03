بلعمري ينهي غيابه الطويل ويعود إلى الشباب

عاد الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب إلى تدريبات فريقه مساء الإثنين لأول مرة منذ تغيبه عنها قبل ما يزيد عن 3 أسابيع، بينما شارك حسن معاذ في الحصة التدريبية التي فرضها سامي الجابر عقب نهاية إجازته بعد نهاية معسكر المنتخب السعودي.

ونشر حساب نادي الشباب على "تويتر" صور الثنائي في تدريبات الفريق على ملعب الأمير خالد بن سلطان، استعداداً لمواجهة الوحدة ضمن مباريات الجولة 22 يوم السبت.

ويحتل الشباب المركز السادس في الدوري برصيد 27 نقطة، وعلى بعد 17 نقطة من اتحاد جدة صاحب المركز الرابع المؤهل إلى الملحق الآسيوي.