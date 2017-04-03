من هو النادي الملكي؟

لا زالت قضية النادي الملكي في السعودية تشهد نزاعاً بين أنصار أهلي جدة والهلال، وعادت القضية إلى الواجهة من جديد بعدما أصدرت إدارة الأول بياناً صحفياً تطلب إطلاق اسم الملكي على النادي دون غيره من الألقاب.

وقال الأهلاويون في بيانهم أن فريقهم هو الذي حظي بأولوية الرعاية من قبل أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو الأمير عبدالله الفيصل، وهو النادي الذي تأسس عقب توحيد السعودية ولونه الأخضر والأبيض وشعاره يحمل السيفين والنخلة، بينما يرد الهلاليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن فريقهم الملكي لأن الملك سعود أمر بتغيير اسمه من الأولمبي إلى الهلال.

في إسبانيا، هناك 22 نادياً تحمل لقب "الملكي"، سلتا فيغو، ديبورتيفو لاكورونا، راسينغ سانتاندير وريال بيتيس، وإسبانيول الواقع في إقليم كاتالونيا كلها أندية ملكية، أما بلجيكا فلديها 5 أندية تحمل ذات اللقب، ولكل نادِ أكمل 50 عاماً من تأسيسه الحق بأن يدعى "الملكي".

هولندا لديها كونكليك ودين هاغ. يشاركان في الدوريات الدنيا، لكنهما ملكيان. أما كندا فكان لديها ملكي اسمه فانكوفر رويالز، لكن نشاطه توقف.

في أميركا الجنوبية، لا يوجد مملكة. على الرغم من امتلاك بيرو نادِ ملكي يدعى ريال غارسيلاسو، وكارتاغينا وسانتاندير ملكيا كولومبيا.

نادِ هندوراسي لكنه ملكي إسباني اسمه ريال إسبانيا، وهذا اللقب منحه الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق.. وهو الفريق الوحيد الذي منح لقب الملكي من الملك، ويقع خارج البلاد.