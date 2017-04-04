الفتح يستبدل ناثان بالتونسي لمجد الشهودي

أعلنت إدارة الفتح تعاقدها مع المهاجم التونسي لمجد الشهودي حتى نهاية الموسم، ليحل بديلاً عن البرازيلي ناثان جونيور والذي تعرض إلى قطع في رباطه الصليبي الشهر الماضي.

ولم ينضم الشهودي (30 عاماً) إلى أي فريق منذ نهايته تعادقه مع إليازغسبور التركي مطلع العام الجاري.

وسبق للدولي التونسي السابق خوض تجارب احترافية مع راسينغ السويسري، والمحرق والمنامة في البحرين، ودبي الإماراتي، والسيلية في قطر، كما لعب لأندية النجم الساحلي والبنزرتي والملعب والترجي في بلاده، وخاض تجربة في بلغاريا إلى جانب فريق لوكوموتيف صوفيا.