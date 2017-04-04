المرزوقي: سنكرم السومة.. ودعم سيدة الأعمال مستمر

أكد أحمد المرزوقي، رئيس أهلي جدة، استحقاق المهاجم السوري عمر السومة إلى التكريم، بعد نجاحه في إحرازه هدفه رقم 100 بشعار أهلي جدة، كاشفاً عن طموح ورغبة ناديه الجداوي، في المحافظة على لقب كأس الملك الذي توج به خلال الموسم المنقضي.

وقال المرزوقي في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "عمر السومة لاعب يمتلك إمكانيات عالية ومتميزة، توجها بإحرازه 100 هدف بشعار الأهلي، لاعب مخلص قدم الكثير للأهلي منذ قدومه، ومازال يقدم ومستمر في تألقه".

وواصل الرئيس العائد لكرسي رئاسة النادي الجداوي: "نفكر جدياً في تكريم اللاعب، نظير مجهوداته وإنجازه الكبير الأخير، لاسيما وأنه بادر بإقامة مأدبة عشاء لإدارة النادي والجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين، وفاء منه بعد المنجز الذي تحقق له بتعاون الجميع، وهذا أمر غير مستغرب على المهاجم ذي الخلق الرفيع".

وعن طموح أهلي جدة فيما تبقى من موسمه الجاري، زاد بقوله: "رغم الحسابات المعقدة في مسابقة الدوري، سنواصل المنافسة على اللقب حتى النهاية، كذلك سنسعى جاهدين وبقوة للمحافظة على لقب كأس الملك، إضافة إلى التأهل للدور المقبل في البطولة الآسيوية".

ويؤكد المرزوقي مواصلة دعم سيدة الأعمال الأهلاوية للنادي الجداوي، وتابع: "لم تتوقف سيدة الأعمال عن دعمها الدائم للنادي حتى هذه اللحظة، سواء كان دعم معلن من قبل المركز الإعلامي أو لم يعلن، لكن الأهم هو حرصها واستمراريتها في دعمها للنادي في كل الظروف".