عمر هوساوي يغيب عن مواجهة النصر واتحاد جدة

سيفتقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النصر خدمات مدافعه الدولي عمر هوساوي في لقاء اتحاد جدة نهاية الأسبوع الجاري بسبب تعرضه إلى كدمة في الركبة يحتاج معها إلى الراحة والعلاج لمدة 5 أيام.

وقال حساب النصر على "تويتر":

أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت لعمر هوساوي تعرضه لكدمة خفيفة في الركبة يحتاج معها للراحة والعلاج لمدة خمسة أيام .

وخرج عمر هوساوي من مباراة فريقه أمام الهلال يوم السبت في الشوط الثاني، وشوهد وهو يضع كيساً من الثلج على ركبته.

واشترك هوساوي في 19 مباراة دورية خلال الموسم الجاري، خلال فترة إشراف الكرواتي زوران واستمر الفرنسي كارتيرون بالاعتماد عليه في محور الدفاع بعد وصوله.