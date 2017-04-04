فينغر: أرسنال سينهي الموسم في المربع الذهبي

قال أرسين فينغر مدرب أرسنال يوم الثلاثاء إن فريقه لا يزال في سباق إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم رغم تراجع مستواه مؤخرا ويتطلع لنهاية إيجابية للموسم.



وسيسعى الفريق اللندني، الذي يحتل المركز السادس في الدوري ويتأخر بسبع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، لتحقيق انتصاره الأول في أربع مباريات عندما يستضيف وست هام يونايتد الذي يحتل المركز 14 يوم الأربعاء.



وتحت قيادة فينغر لم يخرج ارسنال مطلقا من المربع الذهبي ويرى المدرب الفرنسي أهمية متزايدة لانهاء الموسم ضمن أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال اوروبا.



وأبلغ فينغر مؤتمرا صحفيا: إنه تحد جيد لكني أعتقد أنه ممكن بالتأكيد. فعلتها لمدة 20 عاما ولم يبد الأمر مهما. فجأة أصبح مهما الان وأدرك الناس أنه ليس سهلا كما يبدو.



وأضاف: نقاتل لننهي الموسم بطريقة إيجابية. لهذا السبب نريد من الجماهير أن تقف وراء الفريق.



وقال فينغر إن المدافع لوران كوسيلني، الذي استبدل بين الشوطين خلال التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي يوم الأحد، أصيب في وتر العرقوب وسيخضع لفحص بالأشعة في وقت لاحق يوم الثلاثاء.



وتابع: الإصابة خطيرة. إذا أصيب بتمزق في الأربطة سيغيب لعدة أسابيع.. إذا لم تكن الإصابة كذلك سيكون جاهزا لمواجهة كريستال بالاس. سأبلغكم غدا.



وعاد المدافع بير مرتاكر ولاعبا الوسط اليكس أوكسليد-تشامبرلين وآرون رامسي من الإصابة وبوسعهم المشاركة ضد وست هام.



ومني ارسنال بهزيمته الأولى على أرضه أمام وست هام في ثماني سنوات عندما انتصر فريق المدرب سلافن بيليتش 2-صفر باستاد الإمارات الموسم الماضي