كوفي الاتفاق ينهي علاجه ويستعد لمواجهة الخليج

أصبح البوركيني محمد كوفي أحد الخيارات الفنية التي قد يعتمد عليها الهولندي إلكو شاتوري مدرب الاتفاق في مواجهة الخليج بعدما أنهى مرحلة العلاج من الإصابة التي تعرض إليها في مباراة الفتح وانضم إلى التدريبات الجماعية.

وتعرض كوفي إلى الإصابة في الفخذ خلال مباراة الفتح وغيبته لمدة شهر، وفي المقابل لا زال محمد كنو يتعالج من الإصابة الأخيرة التي تعرض إليها، ولم تتأكد مشاركته في المباراة الهامة.

وشارك النيجيري مايكل إينرامو في تدريبات الاتفاق مساء الثلاثاء تمهيداً لدخوله القائمة المستدعاة لمواجهة الخليج يوم السبت.