الإسباني مايينكو يقود مواجهة الاتفاق والخليج

عين اتحاد القدم السعودي 3 طواقم تحكيمية أجنبية لقيادة مباريات الرائد والهلال والأهلي والباطن والاتفاق والخليج، بينما سيدير محمد الهويش مباراة النصر واتحاد جدة في قمة مباريات الجولة 22.

وكُلِف الكرواتي إيفان بيبك بإدارة مباراة الهلال والرائد بمساعدة ميرو غريغيك وتوميسلاف بتروفيتش، بينما يقود السويدي ستيفان جونسون مباراة أهلي جدة والباطن وبمساعدة فريدريك نيلسون ومحمد كولوم، ويدير الإسباني الشهير ألبرتو أونديانو مايينكو مباراة الاتفاق والخليج بمساعدة خيسوس لوباتو وألونسو فيرنانديز.



ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 53 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النصر، بينما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 44 نقطة، والرائد سابعاً بـ27 نقطة، والاتفاق بالمركز التاسعبـ22 نقطة، والباطن في المركز 11 بفارق نقطة، والخليج في المركز 12 ورصيده 18 نقطة.

