المصري حازم: سأعمل في الأزياء بعد اعتزالي

تمنى المصري شريف حازم، لاعب نادي الوحدة، استمراره في صفوف النادي السعودي لفترة أطول، مشيرا في الوقت ذاته، إلى رغبته للعمل في عالم الأزياء عقب اعتزاله اللعب.

وقال المحترف في صفوف الوحدة: " كنت أرغب منذ صغري بالاحتراف خارجيا، وقبل تمثيل الوحدة لعبت في السويد".

وتابع: "تجربتي مع الوحدة السعودي رائعة، واللاعب المصري يؤدي بشكل جيد في الملاعب السعودية، فيما أتمنى البقاء لفترة طويلة مع النادي السعودي".

ويواصل شريف حديثه لـ"العربية": "هنالك عوامل كثيرة مشتركة بين مصر والسعودية، أحببت الكبسة السعودية، وسأعمل في الأزياء بعد اعتزالي اللعب".