الهلال يبحث عن نقاط الرائد للاقتراب من لقب الدوري

يتطلع الهلال للابتعاد بصدارته، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد على ستاد الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث الفتح عن ثلاث نقاط تبقي آماله في البقاء، حينما يواجه مضيفه القادسية، وفي المجمعة يستضيف الفيصلي نظيره التعاون في افتتاح المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الملك عبدالله يسعى الهلال للمضي قدماً نحو لقب دوري جميل السعودي للمحترفين حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه النصر صاحب المركز الثاني.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه السبت الماضي على غريمه التقليدي النصر 2-صفر في الدور ربع النهائي لكأس الملك، ليواصل مسيرته الناجحة هذا الموسم بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

وفي المقابل يسعى الرائد لاستعادة توازنه عقب خسارته أمام النصر 1-صفر في المرحلة السابقة ويبحث عن فوز سيصعد به إلى المركز الخامس مؤقتاً، إذ أنه يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث الفتح عن فوز يبدأ به رحلة الهروب من القاع حينما يواجه مضيفه القادسية.

ويعيش الفتح اوضاعاً صعبة للغاية، إذ أن الفريق يحتل المركز الأخير برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن الباطن صاحب المركز 11.

وفي المقابل يأمل القادسية بتحقيق ثلاث نقاط تبعده رسمياً عن حسابات الهبوط إذ أن الفريق يحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

وعلى ستاد الملك سلمان بالمجمعة يسعى الفيصلي الى مواصلة انتصاراته حينما يستضيف التعاون المنتشي.

ونجح الفيصلي في استعادة نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه الشباب 2-1 في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

وفي المقابل يتطلع التعاون لمواصلة انتصاراته والمحافظة على بقاءه في المركز الخامس الذي يحتله برصيد 27 نقطة.

ونجح التعاون بحجز مقعده في الدور نصف النهائي لكأس الملك بعد فوزه بركلات الترجيح أمام مضيفه الاتفاق ليواجه الهلال، بقيادة مدربه العائد البرتغالي غوميز نجح في أول مهمة مع الفريق.