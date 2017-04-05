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ريمة بنت بندر تلتقي رئيسة وزراء بريطانيا

المصدر: العربية.نت
وكيل الرئيس خلال اجتماعها مع تيريزا ماي الأربعاء
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التقت الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان، وكيل رئيس هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير، تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا اليوم الأربعاء، من أجل تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وسبل تطويرها.

وكتبت هيئة الرياضة عبر "تويتر": "دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تلتقي الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان وكيل رئيس الهيئة للتخطيط والتطوير".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي رأسها الأمير محمد بن نايف نائب خادم الحرمين الشريفين، على تعيين الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان في وظيفة وكيل الرئيس للقسم النسائي بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

كلمات دالّة

#هيئة الرياضة, #عبدالله بن مساعد, #ريمة بنت بندر

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