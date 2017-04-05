سلمان المالك: النصر افتقد انضباطية زوران

أكد سلمان المالك، عضو شرف النصر، افتقاد النادي العاصمي إلى المنهجية والانضباطية عقب رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن الفريق إلى العين الإماراتي.

وقال المالك في حديثه لـ"في المرمى": "موسم النصر لم يكن بقدر الطموح، كذلك هو حال الموسم الماضي فاشل وغير طبيعي ولن يتكرر مع النصر الجديد".

وتابع: "المشهد النصراوي الحالي فيه نجاحات وإخفاقات، وتتضمن الأخيرة الخروج من البطولات، حيث إنها لم تكن بعيدة وصعبة، فيما النجاحات التي تحققت تكمن في تجديد التعاقدات، وتخفيض عدد القضايا والديون، كذلك جدولتها بشكل عام".

وواصل المالك بقوله: "المدرب زوران اختار الرحيل بقراره، لكن النصر افتقد إلى منهجيته وانضباطيته، ولم أكن أرغب في مغادرته أسوار النادي".

وعن وضع النادي العاصمي، زاد: "مصلحة النصر تتطلب اجتماعا شرفيا عاجلا، سنحاول عقده خلال الأيام القليلة المقبلة".