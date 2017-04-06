البرازيلي إلتون أمام أصدقاء الأمس

سيكون ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، شاهدا على مواجهة البرازيلي إلتون جوزيه لاعب القادسية لفريقه السابق الفتح.

القادسية في مهمة تحسين المراكز، والفتح للابتعاد عن منطقة آخر الترتيب.

إلتون لعب للقادسية 5 مباريات وبمجموع 441 دقيقة، وسجل هدفا واحدا فقط كان في شباك التعاون، فيما صنع 3 أهداف، وتحصل على بطاقة صفراء واحدة.

أولى مواجهات البرازيلي ضد فريقه الحالي القادسية كانت في نصف نهائي دورة المصيف الودية عام 2011 وانتهت بفوز الفتح بهدف إلتون.

القادسية ردها لالتون وهزم الفتح بـ6 أهداف لواحد في أول مباراة رسمية، ضمن دوري المحترفين من العام نفسه.

وبحضور إلتون خسر القادسية أمام الفتح في إياب مسابقة الدوري وبهدفين مقابل هدف واحد.

المواجهات الرسيمة بين الفريقين توقفت حتى العام 2015، وحينها خسر إلتون الفتح أمام القادسية بهدفين لواحد، وسجل إلتون هدف الفتح.

رابع المواجهات الرسيمة انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، إلتون فعلها وقاد الفتح للفوز بلقبه الوحيد في مسابقة الدوري موسم 2012 - 2013، فهل يكون سببا بهبوط أصدقاء الأمس إلى دوري الأولى.