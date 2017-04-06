الفتح يبدأ رحلة الهروب من القاع بالفوز على القادسية

اقتنص الفتح ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه القادسية 2-1، في حين واصل الفيصلي انتقاضته بفوزه على ضيفه التعاون 1-صفر، في افتتاح المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بدأ الفتح رحلة الهروب من القاع بفوزه الثمين على مضيفه القادسية 2-1.

وشهدت المباراة أفضلية للفتح خاصة في الشوط الأول الذي فرض سيطرته المطلقة وأهدر لاعبوه العديد من الهجمات.

وانتظر الفتح حتى الدقيقة 19 حينما نجح متوسط ميدانه نوح الموسى بتسجيل الهدف الأول بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقك الحزاء استقرت في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وعند الدقيقة 24 نجح لاعب الفتح توفيق بوحيمد بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة رأسية من زميله التونسي لمجد الشهودي، ليسدد الكرة ويضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 56 نجح البرازيلي التون خوزيه بتسجيل هدف القادسية الوحيد عن طريق جزاء سددها في شباك فريقه السابق.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفتح الى 19 نقطة متقدماً الى المركز 12 مؤقتاً، في حين بقي القادسية على رصيده السابق 24 نقطة متراجعاً الى المركز التاسع مؤقتاً.

وعلى ستاد الملك سلمان بالمجمعة واصل الفيصلي انتصاراته بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم على حساب ضيفه التعاون 1-صفر.

وسجل هدف الفيصلي الوحيد مهاجمه الروماني اكسنتي ميرتشا عند الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالله المطيري ليسدد الكرة ويتصدى لها الحارس وتعود له ويودعها بالشباك.

وبهذا الفور ارتفع رصيد الفيصلي الى 25 نقطة متقدماً الى المركز الثامن مؤقتاً، في حين بقي التعاون على رصيده السابق 27 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً.